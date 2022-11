FdI Fiumicino | un nuovo indirizzo mail per le segnalazioni dei cittadini

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 19 novembre 2022)– “Fratelli d’Italia disi organizza per rendere più semplice possibile l’organizzazione delle moltepliciche riceviamo dalla cittadinanza di tutte le località. Abbiamo dunque deciso di creare unspecifico per poter rispondere più velocemente alle esigenze dei”. È quanto si legge in una nota a firma di Stefano Costa e Massimiliano Graux. “Chiunque potrà inviarci – continuano – idee, proposte di confronto eper il prossimo programma elettorale che porteremo per le prossime elezioni comunali di Maggio 2023. “Questo è un ulteriore segnale di vicinanza alla città. Si tratta di un modo per poter raggiungere ogni cittadino, anche quello più impossibilitato a partecipare attivamente: mi vengono in mente, ...