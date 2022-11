Faro sui dossier di Mar-a-Lago e assalto a Capitol Hill | chi è il procuratore che indagherà su Trump

(Di sabato 19 novembre 2022) A pochi giorni dall’annuncio della sua terza candidatura alla Casa Bianca, per Donaldcominciano già le prime grane. Non bastavano i sondaggi che danno in testa il governatore della Florida Ron DeSantis in un ipotetico scontro alle primarie repubblicane, ora a dare filo da torcere al tycoon ci si mette anche la giustizia, che InsideOver.

... ora a dare filo da torcere al tycoon ci si mette anche la giustizia, che [...] Continua a leggere The postdossier di Mar - a - Lago e assalto a Capitol Hill: chi è il procuratore che ...Tornando alle ATP Finals, come mostrato giorno per giornoprofili social di Ubitennis , ha riscosso un enorme successo il campo di allenamento allestito all'ingresso del palazzetto , intorno al ...Davide Frattesi non si arrende. Dopo la delusione estiva, il centrocampista del Sassuolo non vuole rinunciare al suo sogno ...A perdere la vita due donne asiatiche sulla quarantina, con ogni probabilità cittadine cinesi, e una cittadina colombiana ...