Fare la guerricciola | Majorino | ecco il suicidio della sinistra in diretta tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Se c'è un uomo che incarna lo spirito tafazzista del Pd, quello è Pierfrancesco. Già solo il fatto che possa essere lui il nome giusto da candidare a governatoreRegione Lombardia per disarcionare Fontana rende bene l'idea del vizioso circolino democratico. Intendiamoci, De Benedetti che si è esposto per il sostegno (strumentale) del centroa Letizia Moratti non sempre ci ha preso. Ma in termini di strategia politica, può dare lezioni a molti leader nazionali e locali del fu Partitone. Al di fuori dell'area Ztl di Milano, pochi conoscono il volitivo europarlamentare che sogna il ritorno a casa dopo una vita passata in strada, da assessore ruspante con Pisapia e Sala. Ex enfant prodige dei Ds milanesi, uno dei Penati-boy emersi a metà anni Duemila, il sempre poco auto-ironico Pierfranceso ha pedigree perfetto per ...