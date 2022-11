Fagioli saluta la Nazionale | «Ho voglia di tornare presto»

(Di sabato 19 novembre 2022) Niccolò Fagiola è costretto a dare forfait dallaper un problema al piede: «Dispiace lasciare, ma hodi» Niccolòha scritto un post sulla propria pagina Instagram dopo aver lasciato il ritiro della, domani in campo contro l’Austria. Di seguito le sue parole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLO?(@nicolo) «Dispiace molto lasciare questa convocazione, ma con tantadia breve in campo forza AZZURRI». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

... mie poi con gesto studiato mi stringe a lungo la mano e mi dice, quasi sottovoce: "Tienili,... sotto le ascelle ha foglie di insalata, deisul petto, una tortilla spiaccicata sulla ...Pensi che mio figlio, che prima non raggiungeva l'altezza del tavolo, adesso entra,il ... dove ho passato mesi nel deserto in mezzo a fango e polvere, mangiandocotti sul fuoco. Per il ... Fagioli lascia il ritiro dell'Italia per un risentimento Nicolò Fagioli, con un post su Instagram, si è detto dispiaciuto di aver lasciato il ritiro della nazionale italiana: "Dispiace molto lasciare questa convocazione, ma con ...McKennie potrebbe salutare la Juve e l’Italia già durante il mese di gennaio: già arrivate le prime offerte per l’americano Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Weston McKennie è uno dei maggior ...