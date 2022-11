F1 | Toto Wolff | “Qualifiche da buttare nel gabinetto”

(Di sabato 19 novembre 2022) Delusione e amarezza. Ledel GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2022 di F1, non hanno riservato alla Mercedes quello che si sperava. Le Frecce d’Argento, nella giornata di ieri dedicata alle prove libere, avevano mostrato un’ottima velocità con diversi quantitativi di benzina, ma oggi la resa non è stata ideale. La scuderia di Brackley ha optato per un assetto più carico dal punto di vista aerodinamico, ma questa scelta nella massimizzazione della prestazione non è stata premiante. Il quinto e il sesto posto dei britannici Lewis Hamilton e George Russell, alle spalle delle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz (terzo e quarto), parlano chiaro. Ad analizzare con estrema sincerità la situazione è stato il Team Principal della Stella a tre punte,: “Non abbiamo sfruttato al ...

Il team principalparla di qualifica ' da buttare nel gabinetto ', Lewis Hamilton non vuole più guidare la W13 neanche per un giro in più: alla fine il più misurato è proprio Russell, ...A sottolineare tutta l'amarezza per l'obiettivo fallito è stato il team principal della Mercedes,, che ha rimarcato tutta la sua frustrazione con un commento ironico e pesante allo stesso ...Mercedes battuta dalle Red Bull e dalle Ferrari nelle qualifiche di Yas Marina: l'assetto troppo carico ha penalizzato le W13 sui rettilinei. Domani, però, la situazione potrebbe ...Sempre in occasione della conferenza stampa pre gara, Toto Wolff ha commentato l’introduzione della F1 Academy, classe dedicata alle donne. Queste le sue parole al riguardo: “Non possiamo portare una ...