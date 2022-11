F1 | Max Verstappen | “Qualifica con alti e bassi | domani vogliamo ottenere il secondo posto nel Mondiale con Perez”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Prima fila tutta Red Bull al via del Gran Premio di Abu Dhabi 2022, ultima tappa stagionale deldi Formula Uno. Maxha conquistato la settima pole position dell’anno precedendo il compagno di squadra messicano Sergiodi 228 millesimi, mentre la Ferrari si è dovuta accontentare del terzocon Charles Leclerc e del quarto con Carlos Sainz. “È stata unacon degli. Siamo partiti piuttosto bene, poi nel Q2 abbiamo pasticciato un po’. Onestamente non so perché, però non riuscivo a mettere insieme il grip nei vari settori, mentre in Q3 tutto è tornato normale“, le prime parole a caldo di Max al termine delle prove ufficiali. “Abbiamo avuto un piccolo spavento perché si era spento il display del mio volante e abbiamo dovuto ...