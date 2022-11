F1 | Gp Abu Dhabi Sainz ' Il passo gara è buono ma Red Bull molto forte'

Prima fila tutta Red Bull nel Gp di F1 di, ultimo appuntamento del mondiale. Il campione del mondo Max Verstappen ha chiuso in pole position con il tempo di 1.23.824 precedendo il compagno di squadra Sergio Perez e le due Ferrari. ...Il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, ha parlato dopo il quinto posto nelle qualifiche del Gran Premio di2022 di F1 . Ecco le sue parole: 'Speravo di essere più vicino, siamo andati meglio nel secondo settore però la Red Bull volava in rettilineo rispetto a noi. Obiettivo per domani ...L’ultimo weekend di gara ad Abu Dhabi vede un Sergio Perez agguerrito che si piazza secondo alle qualifiche di oggi, dopo il compagno di squadra Ultimo GP della stagione, ultime qualifiche della ...Charles Leclerc ha conquistato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Il monegasco ha mancato per un soffio la prima fila, con Sergio Perez che ha preceduto l'alfiere della Ferr ...