F1 GP Abu Dhabi 2022 | Russell | “Ferrari favorita per il secondo posto | lotteremo per il podio”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 novembre 2022) Georgeha parlato a margine delle qualifiche del GP di Abu, ultimo appuntamento stagione di Formula 1. Il britannico della Mercedes, reduce dalla vittoria in Brasile, si è accontentato della sesta posizione: “Lanella corsa al. Partendo davanti possono solo perdere. Sarà difficile totalizzare 19 punti più di loro. Proveremo a lottare per il, mentre sarà molto difficile per la vittoria“. SportFace.