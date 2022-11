F1 | George Russell | “Domani la Ferrari partirà da una situazione di vantaggio Solo loro possono perdere il 2° posto…”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) Non il sabato che si aspettavanoe la Mercedes. Il pilota inglese, infatti, non va oltre la sesta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Yas Marina, illuminato dai riflettori, la scuderia di Brackley ha mosso un passo indietro notevole rispetto alle previsioni, non risultando mai in lotta per pole position o prima fila. Davanti a tutti, infatti, troviamo l’accoppiata della Red Bull composta da Max Verstappen e Sergio Perez, quindi le due, mentre le Frecce d’argentoscatteranno dalla terza fila (il via è previsto alle ore 14.00 italiane) con Lewis Hamilton che ha beffato il suo vicino di box per una vera e propria manciata di millesimi (tre). Al termine del sabato di Yas ...