F1 | futuro in Mercedes per Mick Schumacher? Ipotesi terzo pilota

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022), addio o arrivederci alla F1? Lo scopriremo. Di sicuro il figlio del grande Michael concluderà con il GP di Abu Dhabi la sua avventura in Haas. Non c’è mai stato un feeling straordinario tra la scuderia americana e il teutonico, reo di aver fatto troppi danni (incidenti) nel campionato 2022. Del resto, la linea del Team Principal Günther Steiner è quella di consistenza e costanza, specie per una squadra che non ha molti soldi come quella degli States, pur supportata dal punto di vista motoristico dalla Ferrari. Caratteristiche chenon ha rispettato e la scelta di Nico Hülkenberg segue un certo modo di vedere le cose, ovvero quello di assicurarsi undi esperienza, che ha avuto modo di lavorare nella sua carriera con diversi team. Per Schumi Jr. una bocciatura dunque e ora? Le proposte non ...