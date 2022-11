Evasione milionaria | Ciccio Gamer 89 | «Ho sempre pagato tutto» VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 19 novembre 2022) Omessa dichiarazione dei redditi e dell’IVA per aver superato le soglie minime di punibilità previste dalla normativa penale-tributaria. E la cifra contestata non era di certo irrisoria, visto che si parla di ben un milione di euro. Ma lui, conosciuto sul web come89, non ci sta. E si difende proprio attraverso quei social che lo hanno reso famoso. “Giuro che non sono un evasore” Dopo aver visto il suo nome su tutti i giornali, il noto youtuber ha deciso di dare la sua versione. «Vi giuro che non sono un evasore né tantomeno mi va di evadere. Hoi miei F24, houn botto di tasse e mi sono lamentato in live però non voglio fare come altre persone che cercano di nascondere. Io voglio parlare di questa cosa. Cado dal pero». Il giovane, attraverso le ...