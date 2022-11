Eurolega | non basta Mitrou-Long | lo Zalgiris Kaunas si impone sull’EA7 Emporio Armani Milano

(Di sabato 19 novembre 2022) L’EA7cede sul parquet delloper 71-62 nel Round 8 di Euroleague. Nonai biancorossi una prova importante dida 19 punti, oltre agli 11 punti di Pangos.resta così con un record negativo nella competizione (3-5). Partono forte i lituani, con Evans a creare per l’uscita di Brazdeikis da tre punti e Smits a farsi valere in penetrazione al ferro. Dopo un 7-0 iniziale,si sblocca grazie a un rimbalzo offensivo di Thomas poi è Melli a trovare Hines e a rintuzzare gli assalti di Ulanovas e compagni. Pangos segna successivamente l’importante del 10-9, dando maggior flusso all’attacco biancorosso, prima che Birutis si faccia sentire nei pressi del canestro ...

Altra sconfitta in Eurolega per l'Olimpia Milano, che stavolta perde in Lituania contro lo Zalgiris 71-62: pesano gli errori in attacco ...L'Olimpia incassa la quarta sconfitta di fila in Eurolega perdendo 71-62 a Kaunas contro lo Zalgiris. In Lituania, il match si decide di fatto nel primo tempo, visto che il 16-11 del primo quarto e il ...