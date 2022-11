Estrazioni del Lotto di novembre 2022

Sono perfettamente consapevolifatto che il calendario imponga, di tanto in tanto, qualche modifica nell'agenda delleSuperenalotto . Sanno anche quando accade, in linea di massima,...Ma i politici presenti sono stati davvero tanti, per Campobase c'era il presidenteConsiglio ... sotto forma di "associazione", che riunisce persone di diversee sensibilità, sia sociali ...E' sabato e anche oggi dunque caccia ad un altro exploit: si gioca tutti i giorni e quindi la caccia alla fortuna che va in onda anche oggi, sabato 19 novembre, con il ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...