ESPN – Napoli su tre gioielli del Fenerbahce

Leggi su napolipiu

(Di sabato 19 novembre 2022) Ilsta seguendo con attenzione Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler, tre giocatori di proprietà del. Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis hanno intessuto rapporti importanti in Italia ed in Europa, che insieme ad uno scouting importante portano alla ribalta giocatori che ai più possono essere sconosciuti. Non ci dimentichiamo che Elmas fu preso proprio dalquando nessuno o quasi lo conoscevano. In questa stagione il giocatore macedone ha fatto un po’ fatica, ma quando nelle ultime partite ha fatto faville giocando al posto dell’infortunato Kvaratskhelia. Calciomercato: Guler, Crespo e Kadiouglu I sondaggi deli giovani giocatori sparsi in giro per l’Europa sono tanti. Giuntoli guarda anche con Samardzic e Cragno, mafa sapere ...