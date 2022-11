Esercito | il giuramento degli allievi della scuola militare Nunziatella

(Di sabato 19 novembre 2022) a napoli 19 novembre 2022 15:27 - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

a napoli 19 novembre 2022 15:27, ildegli allievi della scuola militare Nunziatella - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi ...Lo ha detto il capo di Stato maggiore dell', Pietro Serino, rivolgendosi agli allievi della Scuola militare 'Nunziatella' di Napoli, che hanno prestatodi fedeltà alla Repubblica ...A Napoli, in Piazza del Plebiscito, questa mattina, gli allievi del 235° Corso Medaglia d'Oro al Valor Militare Capitano Raffaele Tarantini hanno prestato Giuramento di fedeltà ...A Napoli, in piazza del Plebiscito, questa mattina, gli allievi del 235° corso medaglia d'oro al valor militare capitano Raffaele Tarantini hanno prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica italian ...