Era l’unica regione ad aver abolito le province | in Friuli Venezia Giulia Fedriga le rimette Pd contrario | M5S | “Sì | ma non elettive”

(Di sabato 19 novembre 2022) Sei anni dopo la loro abolizione da parte della giunta di centrosinistra di Debora Serracchiani, potrebbero tornare inle. Il consiglio regionale di Trieste è l’unico in Italia adcancellato le strutture intermedie trae Comuni, che all’epoca erano quattro: oltre al capoluogo, Udine, Gorizia e Pordenone. A pochi mesi dalle elezioni, la giunta del leghista Massimilianosul tavolo la riforma annunciata all’inizio di legislatura, ma mai attuata. “Abbiamo approvato in via definitiva il disegno di legge per reintrodurre il livello di governo intermedio nello Statuto regionale. Il testo andrà in aula a gennaio e prevede le modifiche statutarie necessarie per riportare lein...