Entro dicembre saremo in Crimea La promessa di Kiev Quando finirà la guerra

(Di sabato 19 novembre 2022) Le forze ucraine potrebbero arrivare inla fine dise il regime di Putin dovesse crollare e lacon la Russia concludersila primavera, ha annunciato il vice ministro della Difesa di, Volodymyr Gavrylov, in un0intervista a Sky New. I militari ucraini, ha aggiunto, continueranno a combattere in inverno, malgrado le condizioni proibitive. «Per laè solo questione di tempo e prima o poi vorremmo arrivarci. Se si verificherà un evento inatteso in Russia, come il collasso improvviso del regime di Putin, gli ucraini potrebbero riuscire a riprendersi lala fine dell'anno», ha spiegato sottolineando che si tratta di uno «scenario possibile e non escluso». Gavrilov ha ...

