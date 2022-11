Elizabeth Holmes | fondatrice di Theranos | incarcerata per frode

(Di sabato 19 novembre 2022) Ladi, è stata condannata a oltre 11 anni di carcere per aver frodato gli investitori nella sua start-up di analisi del sangue che aveva raggiunto una quotazione di 9 miliardi di dollari. Secondo l’accusa, l’ex stella della Silicon Valley ha affermato falsamente che la tecnologia della sua società potrebbe diagnosticare diverse malattie, dal cancro al diabete, utilizzando solo poche gocce di sangue. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa AdnKronos. LEGGI ANCHE –>, al via deliberazioni giuria sulla startupper La, che era stata dichiarata colpevole a gennaio dopo un processo di tre mesi e che adesso è incinta, ha detto in lacrime alla corte di provare “profondo dolore” per coloro che sono stati ...

