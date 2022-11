Ecco il baby che può stravolgere il mondiale in Qatar

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Manca un solo giorno alin. Un campionato, per la seconda volta consecutiva, senza l'Italia. Un evento che molti appassionati di calcio italiani hanno tentato di "dimenticare", ma ora che è arrivato il momento, è difficile resistere alla tentazione di un mese di calcio. Da domani e fino al 6 dicembre ci saranno partite tutti i giorni.perché per chi non riesce a stare senza calcio, l'occasione è troppo ghiotta. Anche perché si potranno vedere all'opera i migliori interpreti dei quali molti fuori dai radar italiani. E si potrà anche scoprire qualche futura "stella". Sportmediaset ed Eurosport hanno avuto l'occhio lungo e hanno messo assieme una sorta di squadra di millenials che potranno (magari) prendere il posto, in futuro, dei vari Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, Leo Messi e compagnia bella. E se nessuno di ...