“È stato un salto nel buio” | Ida Platano racconta le sue origini | nessuno lo sapeva

(Di sabato 19 novembre 2022) Idaè una delle dame di Uomini e Donne che più ha catturato l’attenzione, in positivo o negativo, del pubblico Quanto conosciamo la dama bresciana? È lei stessa a svelare, di volta in volta, aneddoti nuovi sul suo passato, alcuni dolorosi, altri meno. Questa volta si parte dalledella sua carriera. Prima che L'articolo proviene da Inews24.it.

Telenord.it

...spazio e quadri dentro forza Italia ma anche portare con se i 'renziani' rimasti nel Pd che a seconda di come andrà il congresso sono pronti a fare ildella quaglia. Credo di esserel'...... commercial e corti), il lungometraggio non sembra affatto unper il duo, al contrario, una vocazione a cui finalmente, grazie all'attenzione ottenuta dai lavori brevi, èpossibile dare ... Autonomia regionale, presidente Toti: "Può consentire di fare salto nel futuro" Ida Platano è una delle dame di Uomini e Donne che più ha catturato l'attenzione, in positivo o negativo, del pubblico ...La figlia quindicenne del messo pontificio un giorno d’estate di quasi 40 anni fa sparì nel nulla. Fu usata per ricatti su più livelli La docu-serie “Vatican girl” racconta la sequenza di “corvi”, de ...