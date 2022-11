Donne uccise a Roma | c' è un sospettato

Una teste importante per gli investigatori è una donna cubana che avrebbe dichiarato di essere uscita con un uomo che le aveva confessato di aver ucciso tre. "Mi sento fortunata" ha aggiunto. ...... un uomo che è stato ripreso in varie angolazioni dalle telecamere di sorveglianza dell'are che va da via Durazzo a via Riboty a Roma , dove giovedì mattina sono statetre, due cinesi e ...Gli investigatori stanno lavorando sulle chat delle prostitute uccise giovedì mattina nella capitale ... di essere uscita con un uomo che le ha confessato di aver ucciso tre donne C'è un primo ...Un italiano di 45-50 anni, con precedenti penali, è stato fermato alle 5.15 dalla Polizia, sospettato per gli omicidi di tre donne a Roma nel quartiere Prati. Ora è interrogato dalla Squadra Mobile.