Donne uccise a Prati | interrogato un 50enne | Ha vestiti sporchi di sangue

(Di sabato 19 novembre 2022) C'è un primo sospettato per i tre omicidi avvenuti a Roma in zona, dove le vittime sono 3. Il fermato è unitaliano con precedenti penali

Giovedì il ritrovamento dei cadaveri di duecinesi e una colombiana nelle loro abitazioni, a poche centinaia di metri di distanza. L'uomo era in un B&B in zona stazione ...C'è un primo sospettato per i tre omicidi avvenuti a Roma in zona Prati, dove le vittime sono tre prostitute , duedi origini cinesi e una colombiana. Il fermato è un italiano di circa 45 - 50 anni con precedenti penali. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa, gli investigatori sarebbero quindi a ...Un italiano di 45-50 anni, con precedenti penali, è stato fermato alle 5.15 dalla Polizia, sospettato per gli omicidi di tre donne a Roma nel quartiere Prati ... due cinesi e una colombiana, uccise ...Sarebbe in corso l'interrogatorio dell'uomo accusato di aver ucciso le tre donne di Prati a Roma: le ultime notizie ...