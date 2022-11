Domenica ecologica a Roma | stop ad auto e moto il 20 novembre 2022 | chi può circolare | gli orari

(Di sabato 19 novembre 2022) Saranno cinque le domeniche ‘ecologiche’ nella Capitale. E la prima sarà proprio il 20. In questa giornata, quindi, la circolazione nella zona verde, quella che comprende il centro storico e la fascia a questo vicina, sarà limitata ai veicolirizzati. Ci sarà il divieto totale di circolazione per il traffico privato (con alcune deroghe) a partire dalle 7.30 fino alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Chi può(e chi no) durante laDurante le domeniche ecologiche, che asaranno 5, si dovranno fermare, in quella zona, lea benzina fino a Euro 5 e leDiesel fino anche a Euro 6. Divieto, poi, per lea 4 tempi precedenti a Euro 3 e i ...

" In occasione della primavoglio esprimere il mio apprezzamento e la totale condivisione per la decisione del sindaco Gualtieri di incrementare il numero delle eco - domeniche che quest'anno sono passate da ...Per questaverrà mantenuto il perimetro della "Fascia Verde" e saranno applicate le stesse deroghe previste per la stagione invernale 2021 - 2022 . Nelle deroghe rientrano, tra gli altri, i ...Prima domenica ecologica a Roma. Il 20 novembre nella Capitale si fermano le auto e i motorini per migliorare la qualità dell'aria. A stabilirlo l'ordinanza sindacale n. 187 del ...Blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore a scoppio nella zona a traffico limitato «Fascia verde» ...