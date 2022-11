Divieto di smartphone in classe | “Abbiamo riconquistato la relazione e lo sguardo” Siamo tornati al Liceo Malpighi per capire come procede l’iniziativa INTERVISTA al Dirigente

(Di sabato 19 novembre 2022) Il dibattito sull'utilizzo delloinsi era riacceso, lo scorso Settembre, quando ilaveva inserito nel regolamento scolastico ildi portarlo in. Diversi istituti hanno seguito l'esempio delbolognese, considerata una novità, sebbene la normativa di riferimento sia legata ad una direttiva ministeriale di 15 anni fa, firmata dall’allora ministro dell’Istruzione, Marco Fioroni. L’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici “rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente” si legge, appunto, nella direttiva del 15 marzo 2007. L'articolo .

Orizzonte Scuola

