DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | Ferrari soffre con le gomme | Perez il migliore nella FP3 Qualifiche alle 15 00

Formula 1, dove vedere le qualifiche intv e streaming Le qualifiche del Gp diDhabi, sono in programma oggi, sabato 19 novembre, alle 15:00. Saranno visibili intv e in ...DHABI - Tutto è pronto per il Gran Premio diDhabi , valido come ultimo appuntamento della stagione 2022 di . Come di consueto da ormai otto ...le sessioni saranno trasmesse insu ...Vanno in scena sul circuito di Yas Marina le ultime prove libere del 2022: seguile con la nostra diretta testuale ...F1 GP Abu Dhabi 2022, PL3: segui la cronaca live delle libere 3 del weekend di Yas Marina in diretta sabato 19 novembre dalle 11.15. Semaforo verde alle 11.30 ...