DIRETTA F1 | GP Abu Dhabi 2022 LIVE | Ferrari in cerca di risposte nella FP3 | Binotto | “Indiscrezioni frutto dell’importanza della Ferrari”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.16 Le considerazioni disull’addio di Sebastian Vettel: “Vettel è un grande pilota e non devo dirlo certo io. Risultati fantastici, e comeci sono stati con lui sei anni fantastici. Ha portato tanto, soprattutto come persona e i tifosi lo amano ancora. E gli vogliamo bene anche noi, anni incredibili e difficili. E difficile è stato per me annunciare di non rinnovargli il contratto, è stata la cosa più difficile per me ma anche importante per la mia carriera. Sono diventato più forte“. 11.13 Le considerazioni disul suo futuro: “Le voci sul mio futuro sono legate anche all’attenzione che c’è sulla. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì ...