Corriere dello Sport

La nuova vita è iniziata alla sua maniera con un gol e un balletto a Verona: per festeggiare la rete da tre punti all'Hellas, Moise si è dato alla "Griddy" ,inventata da un suo amico, che fa ...Equitazione, kick boxing, palestra esono solo alcune delle attività a cui la bella ... Segue unaequilibrata, a base di molta frutta e verdura, no a cibi grassi e super calorici. Ma, ... Dieta, danza e dubbi: ecco il nuovo Kean per la Juve TORINO – È sbocciato un nuovo Kean. E adesso la Juve può davvero contare sul suo giovane bomber, baciato da sempre da talento non comune, troppo spesso però messo a frutto in modo altalenante. La nuov ...Sul palco di Düsseldorf è apparsa come sempre in splendida forma e il suo fisico snello e atletico è il risultato di allenamenti costanti e una dieta non ferrea, ma molto bilanciata. Per lei lo sport, ...