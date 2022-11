Di Maio vola nel Golfo Persico e incassa lo stipendio d' oro

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo il "volo" in pizzeria in stile Dirty Dancing, Luigi Disi prepara a decollare per il. Sarà lui l'inviato speciale dell'Unione europea nella regione che comprende Oman,Emirati Arabi, ArabiaSaudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Iraq e Iran. Salvo colpi di scena, la nomina ufficiale è solo una formalità. Un gruppo di tecnici indipendenti, incaricato dall'Alto rappresentante Ue per la Politica estera Josep Borrell, ha emesso il verdetto: quello dell'ex capo della Farnesina è il profilo migliore. Ha avuto la meglio su una rosa di candidati che comprendeva il greco Dimitris Avramopoulos (ex ministro ed ex commissario europeo), il cipriota Markos Kiprianou (ex ministro degli Esteri, specializzato in diritto internazionale a Cambridge e in diritto societario ad Harvard) e lo slovacco Jan Kubis (ex inviato Onu in Libia ed ex ...