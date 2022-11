anteprima24.it

barbaramente ucciso con nove colpi di pistola, il 5 settembre del 2010: Angelovenne assassinato in auto mentre stava rincasando. Unirrisolto, ancora oggetto di indagini da parte ... Delitto Vassallo, il Pd vuole commissione. Il fratello del sindaco contro De Luca: "Troppo tardi" Stampa Un disegno di legge per chiedere l'istituzione di una 'Commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di Angelo Vassallo'. Il provvedimento, sulla linea di altri già avanzati in precedenti ...«Grazie per la Sua testimonianza»: così scrive Papa Francesco scrive a Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo, in risposta alla missiva inviata per parlare del fratello, il ...