Delitto di Bolzano |  Benno Neumair condannato all' ergastolo

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Bennoè statoalla pena dell'dalla Corte d'assise diper aver ucciso il padre Peter e la madre Laura nel tardo pomeriggio del 4 gennaio 2021 a. Erano le ore 17,33 di oggi quando il giudice Carlo Busato ha letto la sentenza che haBennoalla pena dell'sia per l'omicidio del padre Peter che quello della madre Laura Perselli. Per il reato di soppressione del cadavere, ovvero per aver gettato i corpi senza vita dei genitori nelle acque del fiume Adige all'altezza del ponte di Vadena, il 31enne è statoa 3 anni di reclusione. E anche a un anno di isolamento diurno e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. "Sentenza iniqua, non ce ...

