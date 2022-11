Dedica commovente per Maradona dall’Argentina | “Gli abbiamo fatto un regalo speciale”

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 19 novembre 2022) Manca sempre meno all’inizio dei tanto attesi Mondiali in Qatar, le rappresentative nazionali dei paesi qualificati sono in ritiro per preparare al meglio l’esordio mondiale. Tra le favorite alla vittoria finale c’è, senza ombra di dubbio, l’Argentina di Leo Messi. Nonostante gli infortuni di Joaquin Correa e Nico Gonzalez, poi sostituiti da Angel Correa e Thiago Almada, la nazionale argentina dispone dell’organico per arrivare fino in fondo e il tridente stellare Messi, Di Maria, Lautaro fa tremare tutti. Lautaro Martinez (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images) Lautaro: “Vogliamo il bis dopo la Copa America” Ospite del format di Inter Media House “Where are you from?”, nel quale i calciatori nerazzurri raccontano il loro paese d’origine, Lautaro Martinez ha parlato dell’imminente appuntamento mondiale, dimostrandosi determinato a ...