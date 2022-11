Decreto aiuti quater in Gazzetta ufficiale | il Superbonus passa dal 110% al 90% C’è il rimborso dei crediti d’imposta in 10 rate

(Di sabato 19 novembre 2022) C’è tantonel testo deldel governo Meloni pubblicato in. Il sussidio cambia sia per i condomini che per le case unifamiliari. Innanzitutto, è confermata la riduzione della quota di spesa edile che può essere coperta dall’incintivo. Questa, quindi,dalal 90% nel 2023. Poi si andrà a scalare: 70% nel 2024 e 65% nel 2025. Fanno eccezione solo i soggetti che entro il 25 novembre abbiano già presentato la Comunicazione di Inizio Lavori (Cila) e gli interventi dove l’edificio verrà demolito per i quali alla stessa data sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Chi otterrà la proroga alAltra eccezione riguarda ...

