Daniel Ricciardo terzo pilota Red Bull nella prossima stagione?

(Di sabato 19 novembre 2022)è pronto a ricoprire il ruolo didella Red. L’australiano, che alla fine di questasarà liberato dal contratto con la McLaren dopo un anno deludente, è vicino a un accordo per tornare alla sua ex squadra. Helmut Marko, consigliere della Redper il motorsport, ha dichiarato alla BBC Sport di aver “parlato” condi questa posizione. Tuttavia, ha sminuito le dichiarazioni rilasciate in precedenza a Sky Germania, in cui aveva lasciato intendere che il trasferimento fosse certo. “Potrebbe essere ildi riserva”, ha detto Marko.: ...

' Non riusciamo a stufarci di stare insieme ' , le parole di Wurz, che ha anche rivolto un arrivederci a Nicholas Latifi, Mick Schumacher e, destinati a non far parte in qualità di ...pare abbia trovato sistemazione in Red Bull, nel ruolo di pilota di riserva. Infine, lascerà la Formula 1 anche il pilota della Williams, Nicholas Latifi. Vi ricordiamo che alcuni ...Formula 1, il mercato piloti regala l'ennesima sorpresa: colpo pazzesco della Red Bull, ingaggiato un top driver per il 2023.C'è anche chi gioca nella stessa squadra di club ma in due selezioni differenti. Daniel Ricciardo sembra a un passo dal ritorno in Red Bull già dal 2023, stavolta nel ruolo di terzo pilota. Lo ha fatt ...