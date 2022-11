Dalle telecamere di Prati il volto del killer delle escort

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) A poco più di 36 ore dal triplice omicidio che ha sconil quartiere, un uomo di nazionalità cubana sarebbe stato portato in questura nella tarda serata di ieri per essere interrogato. Del resto le indagini della squadra mobile sono proseguite senza sosta per stabilire con esattezza cosa è accaduto giovedì mattina nei due appartamenti distanti meno di un chilometro. La prima certezza è che ad essere stata accoltellata per prima è stata Marta Castano Torres, 65 anni, invia Durazzo 38, in un mini appartamento che si trova in un seminterrato dove viveva e si prostituiva insieme alla sorella transessuale che ha scoperto il cadavere in una pozza di sangue sul letto. La furia omicida sarebbe infatti scoppiata, secondo gli inquirenti, durante un rapporto sessuale. L'orario dell'omicidio non è stato ancora stabilito. Sarà l'autopsia, che si svolgerà ...