Da San Siro a Parco Lambro | Finardi racconta la sua Milano tra artisti | esperimenti e rivoluzioni

(Di sabato 19 novembre 2022) Per la puntata di oggi della Piccola Mela, la nostra rubrica dedicata a, Costanza Cavalli ha chiesto a Eugeniodire la sua, dove è nato.infatti è uno dei cardini della cultura musicale della città fin dagli anni Settanta. Siamo stati aproprio perché è stato uno dei momenti di svolta della sua carriera. Qui dal 1974 al 1976 si svolse il Festival del proletariato giovanile, la più importante manifestazione musicale di controcultura, alla quale nel '76 partecipò anche lui. Dopo aver tracciato i suoi luoghi "del cuore" della città, dalla Scala a San Babila, dalla Triennale a via Vincenzo Monti, l'artista ci ha anche presentato il suo ultimo lavoro, "Euphonia" che porterà ail 18 marzo al Teatro ...

Furono i primi cristiani della Persia, dove poi predicarono, secondo la tradizione, l'apostolo... Ha lo stesso patrimonio teologico e liturgico della Chiesa caldea e di quella- malabarese in ...De Ketelaere, lontano dai riflettori di, potrà ritrovare quella serenità per esprimersi al meglio senza le grandi pressioni degli ultimi tempi. A gennaio, capiremo se il Mondiale gli sarà ...Stadio San Siro, chiuso il dibattito pubblico: consenso generale al nuovo impianto ma la città è divisa su quello vecchio di Miriam Romano Tremila presenze fisiche agli incontri e 200 mila accessi al… ...Per la prima volta Blanco si esibirà negli stadi, e che stadi: martedì 4 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e giovedì 20 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Le prevendite sono disponibili da ...