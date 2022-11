Curling | Italia-Turchia 8-3 | le azzurre festeggiano la prima vittoria agli Europei

(Di sabato 19 novembre 2022) L’ha conquistato la2022 difemminile. Dopo la bruciante sconfitta maturata ieri sera contro la Germania, lehanno prontamente rialzato la testa e hanno sconfitto laper 8-3 sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Si trattava di un incontro cruciale in ottica salvezza e qualificazione ai Mondiali 2023, il quartetto tricolore è riuscito a imporsi con un colpo di genio dopo sette end particolarmente equilibrati e firma un successo di assoluto spessore. La nostra Nazionale resta anche in corsa per la qualificazione alle semifinali, ma per essere tra le migliori quattro classificate del round robin a dieci squadre serviranno diverse magie nel corso della settimana. Stefania Constantini (Campionessa ...

Buona la seconda per l'del. Dopo aver perso nettamente contro la Germania, le azzurre conquistano la vittoria contro la Turchia - e i favori del pronostico erano tutti dalla nostra parte - nel match valido ...13.55 Amici di Sportface, un cordiale buon pomeriggio dalla Svezia, dove l'delfemminile, reduce dal brutto ko all'esordio agli Europei con la Germania, cerca il riscatto contro la ...Curling, Europei femminili 2022: riscatto per l'Italia, prima vittoria in terra svedese contro la Turchia nel secondo match ...EUROPEI CURLING 2022 - Buona la prima per l'Italia alla rassegna continentale in scena a Östersund (Svezia). La squadra guidata da Joel Retornaz ha sconfitto la ...