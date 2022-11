Curling | Europei femminili 2022 | riscatto Italia | prima vittoria contro la Turchia

La diretta testuale live di Italia - Turchia , partita valevole per il round robin deglifemminili 2022 di, in programma da venerdì 18 a sabato 26 novembre. Dopo la gara d'esordio contro la Germania, le azzurre Stefania Constantini, Camilla Gilberti, Angela Romei, Marta ...Come in campo femminile, pure in quello maschile la Svizzera ha iniziato col piede giusto il suo percorso aglidi Oestersund, in Svezia. Yannick Schwaller e la sua squadra hanno infatti piegato al debutto la Cechia, battuta nettamente con il punteggio di 7 - 3. A fare la differenza nell'economia della ...EUROPEI CURLING 2022 - Buona la prima per l'Italia alla rassegna continentale in scena a Östersund (Svezia). La squadra guidata da Joel Retornaz ha sconfitto la ...La nazionale maschile comincia bene l'avventura a Oestersund: oggi tocca nuovamente al team femminile, poi in serata i ragazzi sfidano la Svezia padrona di casa.