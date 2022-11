Il Sannio Quotidiano

... fu a firma dell'Onorevole Vittoria Casa, ex presidente della Commissionealla Camera. ... conseguito in Italia aidella normativa vigente ovvero riconosciuto aidel comma 2. Sono ...... oltre che espressione di territorialità e. Pasticceri e cioccolatieri stanno rinnovando la propria offerta con prodotti che stimolano iattraverso i sapori e i colori, nel contempo ... Cultura: Sensi, ‘bonus 18enni ispira altri Paesi, spero stesso tragitto per quello psicologico’ Roma, 19 nov (Adnkronos) – “Dopo Spagna e Francia anche la Germania si ispira all’Italia e introduce una posta di bilancio x i consumi culturali dei 18enni. Da noi c’è dal 2015 il bonus cultura che è ...“Alemanna. Storie di cultura” rinnova gli appuntamenti dei “Percorsi del gusto” con “Tra me e tè”, un evento che si preannuncia come un vero e proprio viaggio tra storia, tradizioni, sensi e curiosità ...