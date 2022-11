Cristiano Ronaldo | dopo il Mondiale possibile ritiro?

(Di sabato 19 novembre 2022) Una carriera straordinaria che potrebbe terminareilin Qatar. Ci ha scherzato su,, ma l’ipotesi potrebbe non essere così peregrina. Il campione portoghese vive da separato in casa nel Manchester United, con Erik ten Hag che non lo considera parte centrale del suo progetto tecnico. L’addio ai Red Devils dovrebbe avvenire a gennaio, ma lo stipendio del lusitano (e le sue protese tecnico-economiche) potrebbero spaventare tutte le altre società interessate: garantirgli un ingaggio da top e la titolarità, con trentotto primavere sul groppone, sarebbe complicato per chiunque. Sono tre le vie percorribili per l’ex Pallone d’Oro: abbassare il suo stipendio, continuare a giocare in campionati minori come la MLS o appendere al chiodo gli scarpini. La seconda parte dell’intervista a ...

Luiz Inacio Lula da Silva 'sente' che per il Brasile, 'dopo venti anni', è arrivata l'ora di 'tornare ad essere campione del mondo' di calcio. 'Le altre nazionali non stanno bene.non gioca più come un tempo', scrive Lula in un tweet, al termine della prima giornata di visita in Portogallo. Per tutto questo, 'sono molto fiducioso', ha concluso. L'ultima ...La decisione del Manchester United sunon è tardata ad arrivare. Secondo la stampa inglese, dopo l'intervista "non autorizzata" dell'ex Juventus e Real Madrid a Pierce Morgan, i Red Devils hanno adottato il provvedimento ...Nessuna nazionale con il detentore in squadra ha mai vinto la Coppa del Mondo. Riuscirà a farlo la Francia in Qatar Numeri, statistiche e curiosità ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...