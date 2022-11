Covid | le notizie di oggi Il bollettino | 208 346 casi e 533 morti in 7 giorni

(Di sabato 19 novembre 2022) Le terapie intensive sono 44 in più (la settimana scorsa -35). In aumento anche il numero degli attuali positivi, 41.341 in più (la scorsa settimana -6.557) che salgono così a 452.895. Torna a crescere l'indice di trasmissibilità in Italia, pur restando sotto la soglia epidemica di 1. "Nel periodo 26 ottobre-8 novembre, l'Rt medio è stato pari a 0,88, in leggero aumento rispetto alla settimana precedente" quando era a 0,83, "ma ancora al di sotto della soglia epidemica. Così il monitoraggio Iss

A pesare sono l'aumento dei casi di- 19 in Cina, il maggior importatore di petrolio al mondo,... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e ...Alla vedova Daniela Lobello è stato consegnato il riconoscimento alla memoria del dottor Dino Pesce, primo medico morto a Genova per, a 73 anni, nel marzo del 2020, per 20 anni primario del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Per la scuola dell’infanzia e nidi d’infanzia l’attività educativa e didattica proseguirà in presenza per tutti (minori, docenti e personale scolastico) - tranne che per la persona positiva al ...