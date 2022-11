Cosa sappiamo del video che mostra l’esecuzione di dieci soldati prigionieri nel Donbass

(Di sabato 19 novembre 2022) Il combattimento, la resa e poi la morte. È quello che si vede nel filmato diffuso ieri 18 novembre e ora al vaglio delle Nazioni Unite: un gruppo di, apparentemente russi, escono da una dependance con le mani sopra la testa. Viene detto loro di sdraiarsi a faccia in giù. Poi la presunta esecuzione: il, apparentemente ripreso da un soldato ucraino, suggerisce che tutti i russi – compresi quelli in posizione prona – siano stati uccisi nelle violenze che sono seguite. Questa volta è Mosca a chiamare in causa gli ucraini, accusandoli di aver giustiziato a freddoche si erano arresi. «La prova del nuovopubblicato del massacro perpetrato daucraini ai danni dirussi disarmati conferma la natura selvaggia dell’attuale ...

Wired Italia

- CHI ERANO LE VITTIME - LA TESTIMONIANZA ) Le indagini approfondimento Omicidi a Roma Prati, chi erano le 3 donne uccise dal killer I pm della Capitale hanno aperto due fascicoli per ...c'è sul tavolo delle negoziazioni Il fondo perdite e danni è senza dubbio, se sarà confermata ... cheessere ben meno salutare. Non si riesce invece, ad ora, a mettersi d'accordo su una ... Fabbrica Intel in provincia di Verona, cosa sappiamo Il 38enne Diakitè ha cercato altrove una migliore opportunità di vita e oggi vive e lavora a Foggia. E' il protagonista dello spettacolo 'Racconto personale', prodotto dalla Bottega degli Apocrifi, in ...Intervista al regista friulano Alessandro Comodin che, all’ International Film Festival di Vienna, ha presentato il suo ultimo lavoro, “Gigi la legge” ...