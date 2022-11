Corsa finale per accaparrarsi la guida di Copasir e Vigilanza

Leggi su iltempo

(Di sabato 19 novembre 2022) Chiusa la pratica delle Giunte di Camera e Senato, l'attenzione si sposta sulle commissioni Bicamerali per definire il puzzle degli organismi interni del Parlamento. La questione coinvolge in primo piano le opposizioni, per quel che riguarda le presidenze, essendoRai organismi di garanzia. Ma dentro i vari gruppi parlamentari, in questi giorni, sono emersi non pochi problemi nella scelta dei rispettivi componenti. Tanto che i termini di solito rispettati per il rinnovo delle commissioni scadute, venti giorni dalla nascita del nuovo governo, sono ormai stati sforati. Una questione sulla quale le presidenze di Camera e Senato hanno acceso un faro, anche perché da alcuni gruppi nei giorni scorsi era arrivato più o meno esplicitamente un sollecito in questo senso. L'obiettivo, si apprende da fonti parlamentari, è quello di arrivare ad ...