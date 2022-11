Corriere dello Sport – ecco cosa accadrà dopo il Mondiale

(Di sabato 19 novembre 2022) 2022-11-19 13:16:23 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: ROMA – Sergej Milinkovic-Savic al, la vetrina perfetta per consacrarsi tra i grandi. E il futuro con la Lazio resta da scrivere. Sotto contratto sino al 2024, Lotito proverà la carta del rinnovo. La Juve, in Italia, monitora la situazione. All’estero piace soprattutto in Premier League (Manchester United e Arsenal). L’estate scorsa il Sergente sembrava destinato a partire, un ritornello che va avanti ormai da anni. È rimasto con il sorriso. Eppure, ora, si entra in una fase delicata. Rinnovo o addio? Sta per arrivare il tempo delle scelte. Lazio, la situazione Milinkovic No, l’applauso dei tifosi della Juve per Milinkovic,il match con la Lazio a Torino, non è passato inosservato. Sergej è uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri, ...

Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli assenti più illustri al Mondiale 2022 in Qatar. L'attaccante del Milan, fermo da fine maggio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, non si è ...Commenta per primo Futuro in bilico per Abraham alla Roma. Come si legge sulSport , Tottenham e Aston Villa cercano l'attaccante inglese per luglio. Mondiali, l'inquietante previsione del Nostradamus brasiliano Zlatan Ibrahimovic sarà uno degli assenti più illustri al Mondiale 2022 in Qatar. L’attaccante del Milan, fermo da fine maggio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, non si è ...Il team principal della Scuderia di Maranello ha commentato le voci sul suo futuro, svelando il colloquio con John Elkann ...