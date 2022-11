Cop27 | Timmermans | senza buon accordo pronti a lasciare

L'Unione europea è pronta ad abbandonare i negoziati alladi Sharm el - Sheikh se non si troverà un accordo soddisfacente sui ristori per le perdite e i ... Frans. La Ue vuole che l'...... annunciata dal vice presidente della Commissione Ue Frans. Secondo il Guardian , ...agli attivisti Il Kean co - fondato da Kaluki ha preso parte a diverse iniziative nel corso della, ...In cima alle speranze della società civile presente alla Cop27 in Egitto, che non è ancora terminato ... annunciata dal vice presidente della Commissione Ue Frans Timmermans. Secondo il Guardian, ...SHEIKH, 19 NOV - L'Unione europea è pronta ad abbandonare i negoziati alla Cop27 di Sharm el-Sheikh se non si troverà un accordo soddisfacente sui ristori per le perdite e i danni del riscaldamento gl ...