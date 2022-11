Cop27 | raggiunto l' accordo su loss and damage

Agenzia ANSA

Sharm el Sheik - Accordosulla questione più spinosa a: il fondo per Loss and damage, i soldi a cui attingere per rimediare ai danni e alle perdite causate dal clima nei Paesi in via di sviluppo. Come ...E' statoun accordo sul fondo per i ristori delle perdite e i danni del riscaldamento globale alladi Sharm el Sheikh. Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche. Il documento finale complessivo ... Cop27, nuova bozza di documento finale sui ristori per i danni del cambiamento climatico SHEIKH, 19 NOV - E' stato raggiunto un accordo sul fondo per i ristori delle perdite e i danni del riscaldamento globale alla Cop27 di Sharm el Sheikh. Lo apprende l'ANSA da fonti diplomatiche. (ANSA) ...Ad annunciarlo il vicepresidente della Commissione Eu. Alla Cop27 l'UE cerca migliori proposte di risarcimento per i danni del cambiamento climatico.