Convocati per Parma

(Di sabato 19 novembre 2022) Questa mattina la rifinitura al Tombolato, nel pomeriggio la partenza per il ritiro di.Domani al Tardini, con fischio d’inizio alle ore 14.00, granata contro crociati per la 13ª di Serie BKT. Ultimo turno di squalifica per Branca, a lui si aggiunge Cassandro per il quinto giallo rimediato contro il Modena.Sempre indisponibili Asencio, Baldini, Embalo e Felicioli. 20 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca1 MANFRIN Filippo DIFENSORI2 PERTICONE Romano5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio72 DANZI Andrea ATTACCANTI9 TOUNKARA Mamadou10 ANTONUCCI Mirko11 BERETTA Giacomo30 LORES VARELA Ignacio99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it ...

