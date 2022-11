Con Meloni si scrive pace fiscale | si legge evasione dalla realtà

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Al direttore - Il problema dei condoni fiscali, affrontato dal Foglio, è sempre lo stesso: incidono pesantemente sulla certezza del diritto, creano differenziazioni tra cittadini e riducono il gettito negli esercizi successivi a quello della sanatoria perché chi ha violato le norme pensa che, prima o poi, verrà un altro condono per cui vale la pena attendere, senza fare emergere i capitali nascosti. Poi vi è la questione, che si pone se viene varata l’ennesima “voluntary disclosure”, dell’eventuale connessione dei capitali sommersi con ipotesi delittuose di vario genere, a cominciare dall’autoriciclaggio. Il governo nega formalmente qualsiasi sanatoria penale che per di più – aggiungo io – se fosse introdotta, contrasterebbe con la Costituzione la quale al riguardo prevede l’amnistia con un rigoroso procedimento, non certo surrogabile con una sanatoria amministrativa. Certo, il bisogno ...