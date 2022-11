“Con le Destre torna l’austerità Così si ammazza l’economia” Parla il vicepresidente 5 Stelle | Michele Gubitosa | “Dal mini-taglio del cuneo solo briciole in busta paga”

(Di sabato 19 novembre 2022) Da quello che si va delineando “questa Manovra ammazzeràitaliana”. Le risorse sono insufficienti. E tra regali agli evasori e Ponte sullo Stretto si perdono di vista le vere emergenze: dai salari alle bollette. Parola di, deputato edel M5S. Le risorse a disposizione dovrebbero ammontare a poco più di trenta miliardi, due terzi delle quali dovrebbero andare a misure contro il caro-energia. Ritiene sufficienti, qualora dovessero essere confermati, i fondi stanziati per la Manovra? “Sono assolutamente insufficienti. Non riesco a comprendere come si possa affrontare un’emergenza del genere con 11 miliardi in più di deficit per tutto il 2023. Pensavo di esserci lasciati alle spallee invece con Draghi e Meloni siamoti a 10 anni ...

Sette del Corriere della Sera

... è stato presentato dai capigruppo di maggioranza di Partito Democratico, Lista Tommasi Sindaco, Verona in Comune e Traguardi, e approvato21 voti favorevoli e un astenuto. "Il voto di ieri sera ...... che respingevano le risoluzioni europee in tema di pari dignità delle personediverso ...- concludono - fanno girare pagina nei confronti della politica intollerante e discriminatoria delle... Dalla Polonia alla Repubblica Ceca: conservatrici o reazionarie Il treno delle destre mette alla prova il... Al voto hanno partecipato solo i consiglieri della maggioranza di centrosinistra: l’ordine del giorno di revoca è stato approvato con 21 voti favorevoli e un astenuto. In uno degli atti il Consiglio i ...non ci sarà subito una seconda partita con la Nazionale italiana per Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juve ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano, infatti, per un risentimento al piede ...