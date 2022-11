Come va la rivoluzione elettrica a Milano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 19 novembre 2022) Mentre sulle barricate della mobilità cittadina è ancora calda la trincea di Area B (che il Comune non voler modificare), nelle retrovie s’avanza la città, guidata da A2A spa – azienda pubblica trae Brescia, fiore all’occhiello del municipio – che guida la lunga marcia diverso la smart city. “Abbiamo iniziato da tempo a infrastrutturare, dal punto di vista elettrico”, spiega al Foglio Fabio Pressi, ceo di A2A E-Mobility. Un impegno anche economico, coi 300 milioni del piano industriale, anche se “va tenuto conto che, sul mondo delle auto elettriche ci sono molti incentivi pubblici, mentre le infrastrutture possono contare solo sulle risorse delle imprese”, aggiunge Pressi. “Stiamo lavorando per identificare la risposta giusta anche per il futuro, fino a oggi abbiamo pensato alle ...