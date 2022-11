Ciclone mediterraneo in arrivo | temporali e nubifragi | ecco dove

...correnti in discesa dal Polo Nord potrebbe provocare la formazione di un pericolosocon ...depressionaria richiamerà a sé venti miti da Sud che attraversando tutto il bacino delsi ......correnti in discesa dal Polo Nord potrebbe provocare la formazione di un pericolosocon ...depressionaria richiamerà a sé venti miti da Sud che attraversando tutto il bacino delsi ...Due cicloni in quattro giorni con maltempo sull’Italia. Durante il weekend, con il passaggio del primo ciclone, avremo instabilità solo al Centro-Sud con tanta pioggia e pochissima neve, in un secondo ...Dopo un fine settimana caratterizzato dalla variabilità, la prossima settimana ci attende un netto peggioramento delle condizioni meteo ...